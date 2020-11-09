اكتشاف استثنائي.. العثور على رسالة من الحرب العالمية الأولى

وجد زوجان فرنسيان أثناء سيرهما في منطقة ألزاس الواقعة في شرقي فرنسا رسالة داخل كبسولة مكتوبة بخط اليد.

وقام الزوجان بتسليم الرسالة بشكل فوري لمتحف Linge الذي قام بفحصها، وبالتأكد من قيمتها الكبيرة.

وقال أحد المسؤولين في المتحف إنّ الرسالة العسكرية مكتوبة باللغة الألمانية، وسقطت من حمام زاجل ألماني، ووصف اكتشافها بالاكتشاف الاستثنائي.

وأشار خبراء المتحف إلى أنّ الرسالة أثرية، إذ يعود تاريخها للعام 1910، وأنّها أرسلت خلال الحرب العالمية الأولى.

وتوقع الخبراء إرسال نفس الرسالة عبر 4 حمامات أخرى، وقالوا إنّها تتحدث عن مناورات ألمانية في المنطقة.

وأكدّ المسؤولون في متحف Linge عرض الرسالة والكبسولة التي كانت موجودة فيها في المتحف.

يذكر أنّ منطقة الألزاس شهدت نزاعاً تاريخياً بين ألمانيا وفرنسا، قبل أن تصبح جزءاً من فرنسا.

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