فايزر وبيونتيك تعلنان أن لقاحهما ضد كورونا فعال بنسبة 90%

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك أن اللقاح ضد كورونا الذي تعملان على تطويره فعال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه من هيئة الغذاء والدواء الأميركية اعتبارا من الأسبوع المقبل على الأرجح.

وتعمل بيونتيك على ما يسمى بلقاح آر إن إيه، ويحتوي على معلومات وراثية حول العامل الممرض، والذي ينتج عنه الجسم بروتينا يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا، ويهدف التطعيم إلى تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة لهذا البروتين لاعتراض الفيروسات قبل دخولها إلى الخلايا وتكاثرها.

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