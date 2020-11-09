موقف مُحرج.. وائل جسار نسي كلمات بعض أغانيه أمام الجمهور

أحيا النجم اللبناني وائل جسار يوم 8 نوفمبر الجاري حفلاً فنياً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويعد هذا الحفل هو الأول للفنان اللبناني منذ بداية انتشار فيروس كورونا في العالم، وشهد الحفل حضور جمهور كبير من عشاق النجم اللبناني وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقدم النجم اللبناني خلال الحفل باقة من أغانيه الرائعة، حيث بدأ الحفل بأغنية بحبك يا مصر، ليتبعها بعدد من الأغاني الرومانسية كموجوع، غريبة الناس، بتوحشيني، حلم حياتي وغيرها.

وتعرض وائل جسار خلال الحفل لموقفٍ محرج إذ نسي كلمات بعض أغانيه أثناء أدائها، الأمر الذي دفعه لمداعبة جمهوره لتجاوز هذا الموقف حيث قال لهم كورونا بتنسي ولا أنا كده طبيعي.

وقدم الفنان اللبناني شكره للجمهور المصري الذي أهداه باقة ورد، وللدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ولجيهان مرسي مديرة المهرجان التي نجحت في إقامته رغم انتشار فيروس كورونا.

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