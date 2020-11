مناظر القمر الساحرة لاتعد حكرا على الليل، حيث يظهر القمر أحيانا أثناء النهار. فلماذا نراه حقا في هذه الظروف؟

من منظور كوكبنا، يبدو القمر مثل أي شيء آخر في السماء، ما يعني أنه يشرق من الشرق ويغرب في الغرب. وهذا لأن الأرض تدور باستمرار من الغرب إلى الشرق أثناء دورانها حول الشمس.

وسيلاحظ علماء الفلك الهواة المتحمسون كيف يتحول القمر تدريجيا في السماء.

ويتحرك القمر إلى موقع أكثر شرقية كل ليلة، لأنه إما يتخفى أو يتلاشى.

وهناك ما يقرب من 29.5 يوما بالضبط بين كل قمر مكتمل، ويظهر الجرم السماوي المتقزح بعد 50 دقيقة تقريبا كل ليلة.

ونتيجة لذلك، يغرب القمر بعد نحو 50 دقيقة في الغرب كل ليلة. وهذا يعني أنه في الليالي التي تلي اكتمال القمر، يشرق ويغيب لاحقا.

ويحدث اكتمال القمر عندما يقع كوكبنا تقريبا بين القمر والشمس، وهو ما يفسر سبب إضاءة القمر بالكامل.

ويُعتقد عموما أن القمر المكتمل يصل أثناء غروب الشمس ويغيب مع وصول الشمس في صباح اليوم التالي.

ومع استثناء ملحوظ لـ للقمر الأزرق، هذه هي الليلة الوحيدة في الشهر التي يظهر فيها القمر المكتمل بشكل صحيح في الشرق عند الشفق، ويغيب في الغرب عند الشفق في صباح اليوم التالي.

لذا، لا ينبغي أن يكون مفاجئا عندما يشرق القمر في الليلة التي تلي يوم اكتمال القمر هذا في الشرق بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، ويغيب بعد 50 دقيقة من شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

ثم، في صباح اليوم التالي، يشهد القمر شروقا كاملا بعد 100 دقيقة من شروق الشمس، ما يعني أن القمر سرعان ما يصبح جسما كونيا مرئيا في النهار.

لذلك، فإن أفضل فرصة لرصد القمر أثناء النهار، هو بعد اكتمال القمر مباشرة.

وسيكون القمر بعد ذلك – إذا سمح الطقس – كبيرا ومشرقا ومنخفضا نسبيا فوق الأفق الغربي. ومن المثير للاهتمام أن القمر يحوم في مكان ما بالقرب من الأفق في معظم الأيام.

ومع ذلك، عادة ما يكون من الصعب رؤية القمر لأنه غير مضاء بشكل كاف في معظم الأوقات حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

The post لماذا نستطيع رؤية القمر خلال النهار؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا