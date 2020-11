شركة «Xiaomi» تُعلن عن أحدث الحواسب المحمولة

شركة Xiaomi كشفت عن أحدث حواسبها المحمولة الذي طورته لينافس حواسب شركتي آسوس وآبل.

ويأتي حاسب Mi Notebook 14 e-Learning Edition بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك يزن 1.5 كلم، سماكته 18 ملم فقط، ومزود بشاشة IPS LCD بمقاس 14 بوصة قادرة على عرض فيديوهات FHD.

كما جهز هذا الحاسب بمعالج ثماني النوى من نوع Intel Core i3-10110U بتردد 2.1 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Intel UHD Graphics 620، وذاكرة وصول عشوائي أساسية من نوع DDR4، بحجم 8 غيعابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 256 غيغابايت.

وزودته Xiaomi بكاميرا لمكالمات الفيديو مثبتة على الحافة العلوية للشاشة، وبمنفذ USB 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ HDMI ليتصل مع الشاشات وأجهزة التلفاز.

ويتميز حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” الخبر، هذا الحاسب أيضا ببطارية باستطاعة 46 واطا، يمكن شحن نصف سعتها تقريبا في غصون نصف ساعة، وحين شحنها بشكل كامل تكفي الجهاز ليعمل لأكثر من 10 ساعات، فضلا عن شرائح إلكترونية تمكنه من الاتصال اللاسلكي مع الأجهزة وشبكات الإنترنت عبر تقنيات Bluetooth 5.0 و Wi-Fi 5.

