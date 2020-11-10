زوارة: تدريب أكثر من 30 عنصر طبي لمكافحة كورونا بإشراف دولي

أعلنت غرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا ببلدية زواره الكبرى البدء في دورة تدريبية للرفع من كفاءة الكوادر الطبية والطبية المساعدة داخل المدينة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الغرفة – على صفحتها الرسمية – الاثنين إن الدورة تستهدف أكثر من 30 عنصر طبي وطبي مساعد من العاملين بمجال الصحة، في أربع أيام متتالية بإشراف أخصائي مكافحة العدوى واستشاري منظمة الصحة العالمي الدكتور عبد العزيز الزرقاني، والمنسق الطبي مع الهيئة الطبية الدولية الطبيب مهند الشمس وغيرهم.

يُشار إلى أن الهيئة الطبية الدولية عقدت الفترة الماضية محاضرات لدعم الكوادر الطبية الصحية بالبلدية لمكافحة جائحة كورونا وتتبع المخالطين وأخذ العينات، والتدابير الوقائية بالعزل المنزلي وإدارة البيانات.

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