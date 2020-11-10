رئيس “فايزر” عن لقاح كورونا: أعظم تطور طبي خلال الـ 100 سنة الماضية

قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن قواعد اللعبة ضد فيروس كورونا المستجد تغيرت بنسبة 90%، وصار هناك أمل كبير للقضاء عليه، بالاعتماد على اللقاح الجديد الذي حقق نتائج مذهلة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

كتبت – هدى عبد الناصر:قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن قواعد اللعبة ضد فيروس كورونا المستجد تغيرت بنسبة 90%، وصار هناك أمل كبير للقضاء عليه، بالاعتماد على اللقاح الجديد الذي حقق نتائج مذهلة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وكانت شركتا “فايزر” و”بيونتيك”، قد أوضحتا في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أنهما قامتا بقياس فعالية لقاح كورونا، عن طريق عقد مقارنة بين مجموعتين من الأشخاص، الأولى تلقت اللقاح الفعلى، والأخرى حصلت على لقاح وهمي.

وبعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى، أظهر اللقاح فعالية كبيرة ضد الفيروس التاجي، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة في حديث أجراه مع شبكة CNN، أنه لا يمكن الآن تحديد إلى متى تستمر الحماية التي يوفرها اللقاح ضد الفيروس التاجي، مؤكدًا: “سيتم متابعة 44 ألف شخص ممن تلقوا اللقاح لمدة عامين، لتحديد مدة بقاء الاستجابة المناعية”.

ووصف بورلا لقاح كورونا، بأنه أعظم تطور طبي في الـ100 سنة الماضية، مشيرًا إلى أن الشركة بإمكانها إنتاج 50 مليون جرعة هذه السنة، و1.3 مليار جرعة عالميًا خلال العام المقبل.

في السياق ذاته، استقبل الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أمس الاثنين نبأ لقاح للوقاية من فيروس كورونا تطوره شركة فايزر باعتباره “أمرا عظيما”، وقال إن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح جاهزة قبل نهاية العام.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” (CNN)، قال فاوتشي إنه يعتقد أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن وليس لديه نية لترك موقعه.

المصدر: الكونسلتو

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