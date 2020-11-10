كيف تشاهد مؤتمر ابل هذا المساء؟ وهذه أهم التوقعات!

عام 2020 المثير كان حافلاً بالنسبة لأبل، لكنها تود ختام العام بمنتجات أخرى جديدة بعد سلسلة ايفون 12 وتنوي الكشف عنها الليلة في مؤتمر خاص. فما الذي يختبيء في جعبة ابل وسنراه هذا المساء؟

تحت عنوان “One More Thing أو شيء آخر” سوف تقيم ابل مؤتمر الليلة في مقرها الرسمي Apple Park على مسرح ستيف جوبز في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كل الأنظار الليلة سوف تتجه صوب أبل ولهذا الحدث المثير الذي تنوي ابل فيه الكشف عن المنتجات الآتية على الأجح وفقاً للتسريبات والتوقعات:

أجهزة ماك بوك اير و ماك بوك برو جديدة بشاشة 13 إنش مع معالج ابل سيليكون الجديد أو A14X ، وهي أول أجهزة من ابل بهذا النوع من المعالجات المعتمد على معمارية ARM.

الإعلان عن موعد إطلاق تحديث macOS Big Sur لأجهزة ماك المختلفة.

سماعات AirPods Studio قد تكون أول سماعات لاسلكية كبيرة للرأس مثل سماعات Beats تحت العلامة التجارية AirPods.

جهاز تتبع المقتنيات الشخصية Apple AirTags

موعد المؤتمر وكيفية المتابعة؟

مؤتمر ابل سوف يكون مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة (الثامنة بتوقيت القاهرة، أو العاشرة بتوقيت أبوظبي، أو السابعة بتوقيت دول المغرب العربي).

آبل سوف تبث مؤتمرها بشكل مباشر على يوتيوب وهذا سوف يسهل على المشاهدين متابعة المؤتمر بصورة حية أولاً باول (المؤتمر سوف يبث باللغة الإنجليزية).

المؤتمر سيتم بثه عبر يوتيوب من خلال هذا الرابط أو الفيديو المرفق. بإمكانك الضغط على زر تعيين تذكير أو Set Reminder من داخل الفيديو وسوف يقوم تطبيق يوتيوب بإرسال إشعار لك عند بداية المؤتمر.

بكل تأكيد سوف نقوم بتغطية هذا المؤتمر بكل التفاصيل الليلة وعلى مدار الأيام المقبلة فلا تنسى متابعتنا عبر موقع و تطبيق “أخبار التطبيقات”.