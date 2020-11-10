رويترز: جالكسي S21 ينوي السيطرة على الحصة السوقية لهواوي

هاتف جالكسي S21 هو هاتف سامسونج الرائد الأول للعام المقبل 2021، وطبقًا لتقارير سابقة عديدة فالهاتف سيتوفّر في شهر يناير المقبل، وهو وقت مبكر مقارنةً مع موعد توفره السنوي في فبراير، واليوم صدر تقرير جديد عن رويترز يوضح سبب الإطلاق المبكر للهاتف، وهو ببساطة الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الحصة السوقية لهواوي، والتي تأثرت بشدة خلال العام الجاري 2020.

الإطلاق المبكر لهاتف جالكسي S21 يهدف للسيطرة على حصة هواوي

أحد المصادر الداخلية من سامسونج نفسها قد أكد أن هواتف جالكسي S21 ستصل إلى الأسواق مع نهاية شهر يناير، على عكس عادتها السنوية في الوصول للأسواق في بدايات شهر مارس، لا يُمكننا أن نهمل حقيقة أن هواوي ستبدأ في مواجهة مشاكل أكبر وأكبر مع الهاردوير والمعالجات في هذا الحين، خصوصًا بعد إطلاق سلسلة ميت 40 والتي أشارت بعض التقارير لأنها قد انطلقت بكميات قليلة جدًا مقارنة بكل عام!

من ناحية أخرى فالإطلاق المبكر لهاتف جالكسي S21 سيقلل الفجوة بينه وبين هواتف آيفون 12 والتي تم إطلاقها على جزئين آخرها كان في الأيام السابقة، ونحن نقصد إصدارات ميني وبرو ماكس.

يُذكر أن هواوي قد نجحت بالفعل في الربع الثاني من العام الحالي (أبريل-يونيو) في احتلال المركز الأول من حيث المبيعات، لكن لاحقًا سامسونج استعادت مكانتها مرة أخرى وبفارق كبير أيضًا، وذلك بالطبع بسبب العقوبات التي تواجهها هواوي.

بعيدًا عن كل ذلك، هواوي أمامها بصيص من الأمل مع حكومة بايدن الجديدة، والتي قد تخفف بعض العقوبات التي أوقعها ترامب سابقًا على العملاقة الصينية، لكن لازال هناك بعض الوقت حتى يتمكن بايدن من البيت الأبيض وينهي مهامه ومن ثم ينتبه لهذه القصة.