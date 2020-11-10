غرامات مالية ومنع التجمعات لأربع أشخاص … تونس تشدد على إجراءات كورونا

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الثلاثاء، البدء في تنفيذ قرارات صارمة للحد من انتشار كورونا، بفرض غرامة على المخالفين، واصفا الوضع الصحي في بلاده بـ “الخطير والصعب”.

وأكد المشيشي على منع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص، ومراقبة حمل الكمامة من عدمها، وتحرير مخالفات مالية ضد المخالفين، ومضاعفة التركيز الأمني على حدود المحافظات.

وشدد المشيشي على أن الحكومة لا تريد أن تصل إلى مرحلة متقدمة، يتم خلالها الاختيار بين من سيتم إنقاذه وبين من سيموت، لافتا إلى أن ارتداء الكمامة هو الكفيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن 60 بالمئة من التونسيين لا يرتدونها، وإذ استمر الوضع على حاله، ستسجل تونس أكثر من 6000 حالة وفاة في الفترة القادمة.

يُشار إلى أن تونس وصل عدد الإصابات بها إلى 71 ألفا و569 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1920 وفاة، و3 آلاف و288 حالة تعافي.

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