لأول مرة منذ سنوات، سامسونج تتفوق على أبل في عقر دارها

اليوم خرج تقرير في غاية الأهمية عن Strategy Analytics، وهذا التقرير يكشف لنا أن سامسونج قد تفوقت على أبل من حيث المبيعات في الربع الثالث من 2020، ولعلك ستسأل ما الجديد؟ الجديد هو أننا لا نتحدث عن المبيعات العالمية، بل المبيعات داخل الولايات المتحدة! أي أن سامسونج قد هزمت أبل في عقر دارها، وهو أمر لم يتكرر منذ سنوات طوال.

سامسونج تتفوق على أبل في الولايات المتحدة

آخر مرة نجحت فيها سامسونج في إنجاز أمر مشابه كانت في الربع الثاني من 2017 وهو العام الذي خرج فيه الهاتف المعجزة جالكسي S8 والذي باعت منه سامسونج ملايين القطع حول العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن منذ ذلك الحين وبعد إطلاق آيفون X استعادت أبل الريادة مرة أخرى في بلدها الأم.

التقرير الجديد يوضّح أن سامسونج قد نجحت في السيطرة على 33.7% من السوق الأمريكي في الفترة بين يوليو وسبتمبر (وهي الربع الثالث)، هذا في حين أن سيطرة سامسونج على هذه الحصة -وعلى عكس المتوقع- كانت بسبب هواتف جالكسي A51 وA71 المتوسطة.

من ناحية أخرى فهواتف مثل جالكسي Z فولد 2 وسلسلة نوت 20 قد ساعدت أيضًا في السيطرة على هذه النسبة، لكن المبيعات الحقيقية كانت من نصيب هواتف الفئة المتوسطة الأخرى وهذا لما تقدمه من قيمة مقابل سعر.

لا يخفى على أي منا أن تأخر إطلاق سلسلة آيفون 2 قد ساعد Samsung على تحقيق ذلك، هذا حيث أن الهواتف قد تأخرت لقرابة الشهر في حين أن هواتف مثل نوت 20 وZ فولد 2 كانت قد اُطلقت بالفعل، إلى جانب الهواتف المتوسطة بالطبع.