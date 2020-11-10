نجاح عملية زراعة لقلب نجا من حادثتي سقوط

وقعت طائرة مروحية على سطح مستشفى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كانت تقل على متنها 3 أشخاص و قلب بشري من المفترض أن يزرع في صدر مريض وبينت الصور الطوافة التي كان فيها القلب وهي في وضع مائل على السطح بعد تحطم الطائرة.

وأنقذت فرق الإغاثة القلب وسلمته لموظف في المستشفى لينقله الى غرفة العمليات و عندما هرع الى داخل المستشفى سقط ووقع أيضاً ومعه العضو الثمين ولكن وصل سالماً الى الطبيب الذي نجح بالعملية بعد أقل من ساعتين على وقوع الحادث.

ونجا الركاب الـ3 اللذين كانوا على متن الطائرة ولم توضح حتى الآن أسباب سقوط المروحية أما الطيار بأصيب بجروح طفيفة.

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