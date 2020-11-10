شركة Haval الصينية تتحدى شركات السيارات بواحدة من أحدث سيارات الدفع الرباعي

حصلت سيارة الدفع الرباعي من شركة Haval الصينية H2 المميزة على مميزات لم تحصل عليها الكثير من السيارات واهتمت بتصاميم وتفاصيل المركبة من الخارج فجاءت مع شبك أمامي عريض وبارز أما المصابيح الأمامية والخلفية وفتحات الهواء فهي بأشكال مميزة وغريبة.

وتتميز قمرة السيارة بالتقنيات المتوفرة فيها أبرزها تقنيات لوحة التحكم اللمسية التي تغني عن الأزرار التقليدية فضلاً عن اللوحات اللمسية الموجودة على الأبواب للتحكم بحركة المقاعد و النوافذ ومن جهة اخرى فإن واجهة القيادة مزودة بشاشة كبيرة بالمنتصف وشاشة اخرى قبالة الراكب الأخر.

ويتوفر في هذه السيارة تاعديد من الأنضمة المتورة مثل نظام يبين ضغط الهواء في العجلات، وأنظمة للتحكم الأوتوماتيكي بالسرعة والفرامل لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والطرق المتعرجة ومتوفرة بمحرك بنزين بسعة 1.5 ليتر، يولد عزما يعادل 150 حصانا.

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