هل ينتقل كورونا عبر وجبات المطاعم؟

أكدّت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لمركز التشخيص المجهري لدى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين انخفاض احتمال الإصابة بفيروس كورونا عن طريق وجبات المطاعم.

حيث قام الباحثون بأخذ 220 ألف عينة من المطاعم للتأكد من وجود فيروس كورونا، وأظهرت الفحوصات وجود الفيروس بـ 321 عينة فقط ما يعادل 0.15%، في حين لم يكتشفوا الفيروس في وجبات الطعام.

وقال ميخائيل ليبيديف كبير الخبراء في المركز إنّ احتمال الإصابة بكورونا جراء تناول الطعام في المطاعم والمقاهي ضعيف جداً، وإنّ احتمال الإصابة بالفيروس يكون مرتفعاً في الأماكن العامة الأخرى في حال لم يتقيد الزوار بارتداء الكمامات وبالحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يذكر أنّ آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الروسية لحماية المستهلكين أكدّت خطورة وسائل النقل العامة ودورها في زيادة معدل الإصابات بكورونا لصعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي فيها.

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