ميس حمدان تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة الأردنية ميس حمدان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت الفنانة الأردنية إنّ نتيجة المسحة الخاصة بها كانت إيجابية، وأنّها أبلغت جميع مخالطيها بالأمر لكي يقوموا بإجراء فحوصات PCR.

وتحدثت ميس عن تجربتها مع الكورونا، وقالت إنّ الأعراض ظهرت في البداية على شكل صداع مزمن وآلام في الظهر والمفاصل في اليوم الأول، قبل أن تشهد الأيام التالية ارتفاع درجة حرارتها.

وقالت إنّ جميع الأعراض زالت بعد 4 أيام باستثناء آلام الظهر، وطالبت النّاس بتوخي الحذر لكي لا يصابوا بالمرض.

وأكدّت النجمة الأردنية انتظارها نتائج المسحة الثانية التي قامت بها لتتأكد من تعافيها من المرض.

الجدير بالذكر أنّ نتيجة المسحة الأخيرة التي أجرتها ميس حمدان قبل 4 أيام جاءت إيجابية.

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