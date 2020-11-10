Teclast تطلق جهازا لوحيا يدعم تقنية LTE

أطلقت شركة Teclast الصينية جهازا لوحيا جديدا يدعم تقنية LTE أطلقت عليه T30 Pro.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Helio P70 رباعي النوى، ومعالج رسوميات Mail-G72 GPU المدمجة، ونظام تشغيل Google Android 10.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة IPS مقاس 10.1 بوصة ودقة وضوح 1920*1200 بيكسل، وستحتوي الشاشة على طبقة حماية للحد من الانعكاسات المزعجة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ6 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تجعل الجهاز يعمل لمدة 11 ساعة متواصلة، زوج من الكاميرات، واي فاي، بلوتوث، كما سيدعم تشغيل شريحتي SIM.

وأكدّت الشركة الصينية إمكانية تحويل الحاسوب اللوحي إلى جهاز لاب توب باستخدام لوحة مفاتيح بواسطة منفذ الإرساء.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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