تطبيق يوتيوب يختبر إعدادات جديدة للتحكم في جودة الفيديو دون التأثير على الدقة

لعل جودة الفيديو هي أول شيء نقوم بتعديله عند مشاهدة أي فيديو على يوتيوب، بعضنا من أصحاب الإنترنت القوي يقوم مباشرةً برفع الدقة إلى FHD أو أكثر، في حين أن البعض الآخر وعلى النقيض يحرص أن الدقة تكون أقل شيء ممكن، لكن يبدو أن تطبيق يوتيوب سيبدأ في تغيير قائمة التحكم في الجودة بشكل كامل، وذلك لتبسيطها وإضافة خصائص جديدة.

الإعدادات الجديدة للفيديو في تطبيق يوتيوب

سيبدأ يوتيوب بدلًا من عرض الدقات مثل 360p، 480p, 720p.. إلخ بعرض خيارات أخرى لا علاقة لها بالدقة Resolution، وهذه الخيارات ستضم أربع تغييرات مختلفة، وهي التي تنقسم إلى تلقائي Auto، دقة أعلى للصورة، توفير البيانات أو الخيارات المتقدمة.

التغيير الجديد سيأتي ليخدم ناحيتين، الناحية الأولى هي الحفاظ على أفضل تجربة مشاهدة ممكنة، والناحية الثانية هي جعل المستخدم يختار أفضل دقة وجودة يناسبونه دون أن يشغل باله بفهم معنى 1080p و4K وغيرها من الدقات بلا داعي.

الإعدادات السابق ذكرها تقوم بنفسك بتغييرها على أي فيديو تشاهده، لكن من ناحية أخرى يُمكنك تعميم هذه الإعدادات من خلال خيارات Video Quality Preferences ضمن إعدادات التطبيق كما بالصورة السابقة!

الخاصية الجديدة بدأت في الظهور في النسخة التجريبية 15.45.32 من تطبيق يوتيوب لذلك فهي لم تصل بعد لكافة المستخدمين وهي متاحة بشكل تجريبي لبعض الهواتف في بعض البلدان، إن كنت تريد تحميل الإصدار التجريبي الجديد فيُمكنك أن تفعل ذلك من هذا الرابط.