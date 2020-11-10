“إجراء غريب” لحماية كبار السن من كورونا

في إطار سعيها لتخفيف آثار كورونا النفسية على كبار السن قامت دار دومينيكو سارتور لرعاية المسنين الواقعة في مقاطعة تريفيزو بإنشاء غرفة مخصصة للعناق تساعد كبار السن على مقابلة أفراد أسرتهم ومعانقتهم بأمان.

حيث افتتحت الدار يوم 26 أكتوبر الماضي مبنى مكوناً من 12 محطة، حُددت كل واحدة منها بألواح زجاجية، وزودت بقفازات بلاستيكية ناعمة ثبتت في الحائط لمساعدة الزوار على الاتصال الجسدي مع كبار السن.

كما قامت بوضع سماعات رأس وميكرفونات ليتمكن كبار السن من التحدث مع أقاربهم وعائلاتهم بحرية تامة، وشاشة LED كبيرة لعرض صور مريحة للفن، الطبيعة، والبيئات العائلية، بالإضافة لتصميمها نظام تعقيم بالأوزون من أجل المحافظة على المكان آمناً ونظيفاً من فيروس كورونا المستجد.

وبرر المسؤولون في الدار إنشاءهم لهذه الغرف بحدوث تدهور معرفي وسلوكي لدى مجموعة من كبار السن بعد ابتعاد عائلاتهم عنهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ إيطاليا تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الحكومة لتشديد الإجراءات الاحترازية لحماية السكان من الوباء الخطير.

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