“قصة هوليوودية”.. إنقاذ قلب متبرع بعد سقوط مروحية.. شاهد

تمكن عمال مستشفى Keckeck من إنقاذ قلب مُتبرع به بعد سقوط المروحية التي تحمله على سطح المستشفى الواقع في بويل هايتس شرق ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وأظهرت مقاطع الفيديو قيام عمال الإطفاء بإنقاذ طاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص، بالإضافة للقلب المتبرع به.

وقال شهود عيان إنّ المروحية فشلت في الهبوط بشكل صحيح فوق سطح المستشفى، الأمر الذي أدى لهذا الحادث.

وأكدّ الشهود قيام رجال الإطفاء بإخراج القلب من الطائرة وتسليمه لعامل صحي حاول نقله بسرعة لغرفة العمليات قبل أن يتعثر بحطام المروحية ويسقط القلب من يده دون أن يتعرض لأذى.

وبعد ذلك تم إيصال القلب للأطباء الذين أجروا جراحة ناجحة للمريض الأمر الذي ساهم في إنقاذه من الموت المحتم.

يذكر أنّ طاقم الطائرة نجوا من الحادث ولم يتعرضوا لإصابات خطيرة تهدد حياتهم.

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