OPPO تطلق هاتف “Mo Salah” بكاميرا مميزة للسيلفي

كشفت شركة OPPO الصينية عن هاتف جديد بثيم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أطلقت عليه Reno4 MO Salah.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 720G ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد، وواجهة Color OS 7.2 مخصصة بخلفية خاصة للاعب المصري ورموز باللون الأحمر.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.4 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل مساحتها لـ 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث.

وستوفر الشركة الصينية هذا الجهاز بألوان الرمادي الداكن والأحمر مع إضافة توقيع النجم محمد صلاح عليه.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 420 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية