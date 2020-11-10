شركة Razer تطلق سماعة لاسلكية تدعم أجهزة إكس بوكس

أعلنت شركة Razer الأمريكية عن سماعة لاسلكية جديدة تدعم أجهزة إكس بوكس أطلقت عليها Kaira Pro.

وستعمل السماعة الجديدة بمشغل التيتانيوم TriForce مقاس 50 ملم الذي يمنح المستخدم صوتا فائق النقاء في نطاق التردد بالكامل.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها بأزرار تتيح للمستخدم إمكانية كتم صوت الميكروفون والتحكم في شدة تشغيل الصوت، والدردشة بشكل منفصل، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل الإيكولايزر من سماعة الرأس بشكلٍ مباشر، ووسادات أذن مصنوعة من الميموري فوم لزيادة مستوى الراحة أثناء الاستخدام.

وتتميز السماعة الجديدة بعملها بشكل متوافق مع أجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Series X أو إكس بوكس Series S من خلال تقنية Xbox Wireless.

وستحتوي السماعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 15 ساعة مع تشغيل إضاءة RGB و20 ساعة بدون تشغيلها، ويمكن للمستخدم إعادة شحن البطارية من خلال منفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية