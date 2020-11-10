ملخص مؤتمر ابل – الإعلان عن ماك بوك اير و ماك بوك برو بمعالج M1 الأحدث!

أعلنت ابل رسمياً عن أجهزة ماك بوك اير و ماك بوك برو و ماك ميني الجديدة لعام 2020 وكلها تعمل بمعالج Apple M1 الجديد من تصميم ابل نفسها لأول مرة بدلاً من معالجات إنتل، وهو ما يعتبر طفرة كبيرة وحقيقية على مستوى الأداء والرسوميات. فتعالوا نتعرف معاً على أهم ما جاء في المؤتمر.

رحبوا بالمعالج الجديد .. Apple M1

معالج M1 هو أول معالج من ابل مصمم خصيصاً لأجهزة ماك، والذي يعتبر بحسب ابل نقلة نوعية للأمام. شريحة M1 سوف تحتوي على المعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات والذاكرة العشوائية ومعالج الذكاء الاصطناعي. معالج M1 يعمل بتقنية معالجة 5 نانومتر ويحتوي على أكثر من 16 مليار ترانسستور.

المعالج الرئيسي في M1 يحتوي على ثمانية أنوية: أربعة للأداء العالي هي الأسرع في العالم وفقاً لأبل، وأربعة أخرى للمهام العادية من أجل توفير الطاقة. أيضاً المعالج أسرع من معالجات إنتل مع استهلاك أقل للطاقة بحسب الرسم البياني المقدم من ابل. تحديث macOS Big Sur الجديد للماك سوف يحقق أقصى استفادة ممكنة من قدرات المعالج الجديد.

المواصفات الأخرى لمعالج Apple M1 :

معالج رسوميات ثماني النواة

معالج للذكاء الاصطناعي مع 16 نواة.

دعم Thunderbolt / USB4 controller

معالج M1 الجديد مبني كلياً على معمارية ARM مثل معالجات هواتف الايفون وأجهزة الايباد، ابل تقول بأن فتح أجهزة الماك الجديدة العاملة بهذا المعالج سيكون بذات سرعة فتح قفل الشاشة على الايفون والايباد. أيضاً متصفح سفاري سيكون أسرع وأكثر استجابة بمقدار الضعف. توحيد معمارية المعالج الرسوميات والذاكرة العشوائية أيضاً تساهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء. أيضاً هناك مستويات حماية وتشفير للبيانات على مستوى المعالج.

التطبيقات الشاملة .. تعمل على الايفون والايباد وماك

في المؤتمر قالت أبل إن معالج Apple M1 الجديد المصنوع بمعمارية ARM سيدعم تشغيل تطبيقات ماك الاعتيادية بالإضافة إلى تطبيقات وألعاب الايفون والايباد الأخرى بما في ذلك جميع تطبيقات ابل وكذلك المزيد والمزيد من التطبيقات الأخرى القادمة ومنها تطبيقات أدوبي الشهيرة مثل فوتوشوب و لايت رووم. جميع المطورين سوف يساهمون في جعل تطبيقاتهم ضمن التطبيقات الشاملة Universal Apps لتعمل على كافة أجهزة ابل.

جهاز ماك بوك اير MacBook Air الجديد

جهاز ماك بوك اير MacBook Air الجديد بمعالج M1 أسرع بثلاثة مرات من الإصدار السابق على مستوى الأداء، و 5 مرات على مستوى دعم الرسوميات.

يمكن للمستخدم عمل مونتاج لمقاطع الفيديو بدقة 4K بسهولة وسلاسة على هذا الجهاز.

ذاكرة التخزين الداخلية من نوع SSD أسرع بمرتين.

جهاز ماك بوك أير MacBook Air لا يحتوي على مروحة للتبريد!

البطارية أطول عمراً بمقدار الضعف مع زمن تصفح للإنترنت يدوم حتى 15 ساعة، أو 18 ساعة من تشغيل الفيديو.

تحسين تصوير الفيديو من خلال الكاميرا بفضل المعالج. التصوير بدقة HD.

الشاشة بقياس 13 إنش وتدعم الطيف اللوني P3 color

مستشعر للبصمات Touch ID

متوفر بإصدارات عديدة مع ذاكرة عشوائية تصل 16 جيجابايت وسعة تخزين حتى 2 تيرابايت.

السعر يبدأ من 999$ وللطلاب تخفيض بقيمة 100$ ليصبح بسعر 899$

جهاز ماك بوك برو MacBook Pro

جهاز ماك بوك برو MacBook Pro الجديد بشاشة 13 إنش مع دعم P3 Colors و معالج M1 أيضاً مع أداء أفضل بـ 8 مرات من الإصدار السابق على مستوى الأداء، و 5 مرات على مستوى الرسوميات.

هذا الجهاز يحتوي على مروحة تبريد من أجل الأداء الأعلى للمعالج مقارنة بماك بوك اير.

البطارية تدوم حتى 17 ساعة عند تصفح الإنترنت، أو 20 ساعة من تشغيل الفيديو.

مايكروفونات بجودة تسحيل عالية، شريط Touch Bar، تحسين التصوير من الكاميرا.

متوفر بإصدارات عديدة مع ذاكرة عشوائية تصل 16 جيجابايت وسعة تخزين حتى 2 تيرابايت.

سعر ماك بوك برو الجديد يبدأ من 1299 دولار أمريكي مع تخفيض 200$ للطلاب ليصبح بسعر 1099$.

جهاز ماك ميني Mac Mini الجديد

جهاز ماك ميني Mac Mini الجديد يعمل أيضاً بمعالج M1 بدون مروحة للتبريد أيضاً.

أداء أفضل بثلاث أضعاف من الإصدار السابق، و 6 أضعاف أفضل في دعم الرسوميات.، وفقاً لأبل.

يحتوي الجهاز على منافذ متعددة كما هو موضح بالصورة المرفقة.

متوفر بإصدارات عديدة مع ذاكرة عشوائية تصل 16 جيجابايت وسعة تخزين حتى 2 تيرابايت.

السعر يبدأ من 699 دولار أمريكي، أي بـ 100$ من السابق.

تحديث macOS Big Sur

تحديث macOS Big Sur سوف يبدأ إطلاقه بداية من يوم 12 نوفمبر لكافة الأجهزة الداعمة له.

يمكنك مشاهدة كامل المؤتمر من خلال هذا الفيديو: