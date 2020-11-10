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عرض لوحة رسمها تشرشل للبيع في مزادٍ علني

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت دار مزادات سوذبيز عن طرحها لوحة رسمها رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية للبيع في مزاد علني يوم 10 نوفمبر الجاري.

وقال أحد المسؤولين في دار المزادات إنّ رئيس الوزراء المعروف حبه للرسم رسم اللوحة في دائرة عائلية بتشارتويل في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأكدّ أنّ اللوحة من نوع الطبيعة الصامتة، وتحتوي على عبوتي مشروب إحداهما تظهر نوع الويسكي المفضل لديه، بالإضافة لاحتوائها على أبريق وكوبين.

وأشار المسؤولون في الدار إلى أنّ رئيس وزراء بريطانيا أهدى اللوحة لرجل الأعمال الأمريكي وليام أفيريل هاريمان عام 1942، قبل أن تباع بعد وفاة زوجته باميلا هاريمان عام 1997 لهواة جمع اللوحات.

وتوقع المسؤولون في دار مزادات سوذبيز أن تباع اللوحة بحوالي 250 ألف جنيه استرليني ما يعادل 328 ألف دولار أمريكي.

يذكر أنّ دار سوذبيز باع في العام 2014 لوحةً لتشرشل بمبلغ قياسي وصل إلى 1.8 مليون جنيه استرليني.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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