عرض لوحة رسمها تشرشل للبيع في مزادٍ علني

أعلنت دار مزادات سوذبيز عن طرحها لوحة رسمها رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية للبيع في مزاد علني يوم 10 نوفمبر الجاري.

وقال أحد المسؤولين في دار المزادات إنّ رئيس الوزراء المعروف حبه للرسم رسم اللوحة في دائرة عائلية بتشارتويل في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأكدّ أنّ اللوحة من نوع الطبيعة الصامتة، وتحتوي على عبوتي مشروب إحداهما تظهر نوع الويسكي المفضل لديه، بالإضافة لاحتوائها على أبريق وكوبين.

وأشار المسؤولون في الدار إلى أنّ رئيس وزراء بريطانيا أهدى اللوحة لرجل الأعمال الأمريكي وليام أفيريل هاريمان عام 1942، قبل أن تباع بعد وفاة زوجته باميلا هاريمان عام 1997 لهواة جمع اللوحات.

وتوقع المسؤولون في دار مزادات سوذبيز أن تباع اللوحة بحوالي 250 ألف جنيه استرليني ما يعادل 328 ألف دولار أمريكي.

يذكر أنّ دار سوذبيز باع في العام 2014 لوحةً لتشرشل بمبلغ قياسي وصل إلى 1.8 مليون جنيه استرليني.

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