أغذية يجب على مرضى النقرس الابتعاد عنها

وضع المركز الاتحادي للتغذية قائمة بالأغذية التي يجب على مرض النقرس الابتعاد عنها للحفاظ على صحتهم.

ودعا المركز الاتحادي مرضى النقرس لتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على البيورين كاللحوم، النقانق، وبعض أصناف البقوليات كالبازلاء، العدس، والفاصولياء البيضاء.

كما أكدّ المركز على أهمية التقليل من الوجبات الدسمة لتخفيف الدهون، واستبدال تحمير الأطعمة بشوائها أو طبخها على البخار، بالإضافة لشرب كمية كافية من الماء تتراوح ما بين لترين إلى 3 لترات بشكلٍ يومي.

كما أشار المركز الاتحادي لأهمية إنقاص الوزن، والإقلاع عن الخمر، بالإضافة لتجنب الحميات الغذائية القاسية والصيام الصارم في معالجة النقرس.

يذكر أنّ مرض النقرس يعدّ واحداً من أمراض الأيض التي تحدث نتيجة ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، وتظهر أعراضه على شكل آلام شديدة في المفاصل خاصةً إصبع القدم الكبير.

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