فيلم Hold Me Back يحصد جائزة مهرجان طوكيو

حصد فيلم Hold Me Back جائزة الجمهور بمهرجان طوكيو السينمائي الدولي بعدما تفوق على 30 فيلما شاركت في المهرجان.

وتعد هذه الجائزة الوحيدة التي تم توزيعها في المهرجان الذي أقيم بهدف إعادة إحياء النشاط في القطاع السينمائي الذي مني بخسائر فادحة بعد انتشار فيروس كورونا.

وشهدت النسخة 33 من المهرجان مشاركة 30 فيلماً عرضت في دور السينما على مدار 10 أيام وحضرها 40533 متفرجاً.

وقال المسؤولون عن المهرجان إنّ التصويت لأفضل فيلم تم عن طريق الإنترنت، وشارك فيه 847837 صوتا بمعظمهم لصالح فيلم Hold Me Back.

يذكر أنّ فيلم Hold Me Back من أنواع الكوميديا الرومانسية، ويروي قصة المرأة ميتسوكو البالغة من العمر 31 عاماً التي اعتادت على حياة العزوبية حتى وقعت بغرام شاب غير حياتها.

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