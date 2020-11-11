رسمياً – تطبيقات و ألعاب الايفون والايباد سوف تعمل على أجهزة ماك بفضل معالج ابل M1 الجديد!

في المؤتمر الأخير كشفت ابل عن أجهزة ماك الجديدة : ماك بوك اير و برو و ماك ميني وكلها تعمل بمعالج ابل الجديد التي أطلقت عليه اسم Apple M1 ، وهو أول معالج من تصميمها لأجهزة ماك عوضاً عن معالجات إنتل.

معالج ابل M1 الجديد يقدم طفرة حقيقية على مستوى الأداء وعمر البطارية في أجهزة ماك بوك بفضل تقنية معالجة 5 نانومتر ومعمارية ARM ، وهي ذات المعمارية المبني عليها معالجات الايفون والايباد.

هذا يقودنا إلى الخطوة التالية وهي إمكانية تشغيل تطبيقات وألعاب الايفون والايباد على أجهزة ماك الجديدة كونها تحمل معالجات متشابهة مصممة بنفس الأسلوب وتعمل بذات الطريقة.

التطبيقات الشاملة – من الايفون والايباد إلى ماك!

أعلنت ابل رسمياً أن بإمكان تطبيقات الايفون والايباد العمل على أجهزة ماك الجديدة، وقامت بالفعل بعرض لعبة Among us الشهيرة وتطبيق HBO Max في فيديو استعراضي داخل المؤتمر.

الآن سوف يصبح بإمكان مطوري تطبيقات و ألعاب الايفون والايباد أن يطلقوا منها نسخة أخرى متوافقة مع أجهزة ماك الجديدة بقليل من الجهد، وهذا سوف يفتح الباب واسعاً أمام مستخدمي أجهزة ماك للاستفادة من محتوى متجر الآب ستور الهائل.

هذه التطبيقات التي سوف تعمل على الايفون والايباد بالإضافة إلى أجهزة ماك سوف تطلق عليها ابل اسم التطبيقات الشاملة Universal Apps ، وسوف تحتاج بعض الوقت حتى نراها على نطاق واسع.

أيضاً سوف يكون على مطوري برامج ماك تحديث البرامج الخاصة بهم لتصبح متوافقة تماماً مع معالج ابل M1 في أجهزة ماك الجديدة، وهذا الأمر بدأ بالفعل بالتعاون مع شركات تطوير الكبرى مثل أدوبي وتطبيقاتها الشهيرة وغيرها الكثير.

أما بخصوص برامج ماك القديمة التي لم يتم تحديثها سوف تتمكن أجهزة ماك الجديدة بتشغيلها بكفاءة من خلال محاكي أطلقت عليه اسم Rosetta 2 ومهمته تشغيل برامج ماك المخصصة للأجهزة بمعالج إنتل على الأجهزة الجديدة بمعالج M1 ومعمارية ARM.

مقال ذو صلة: كل ما تود معرفته عن أجهزة ماك الجديدة بمعالج ابل M1 الثوري!