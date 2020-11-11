تعرف على أهم الأضرار المرافقة لتناول الطعام قبل النوم:

1. زيادة الوزن

تعد زيادة الوزن من أهم أضرار الأكل قبل النوم وأكثرها شيوعًا، والسبب وراء ذلك يعود إلى اللجوء بشكل عام إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة قبل النوم.

إلى جانب ذلك، يعتقد أن تناول الطعام قبل النوم من شأنه أن يزيد من شهيتك في الصباح، مما يدفعك لتناول كمية أكبر من الطعام، وبالتالي زيادة السعرات الحرارية المتناولة.

2. اضطرابات في النوم

هل لاحظت من قبل أن تناولك لوجبة دسمة من الطعام قبل النوم يسبب صعوبة في النوم وخفض جودته؟

تناول وجبة طعام دسمة قبل النوم من شأنه أن يسبب التخمة والنفخة، وقد تسبب مشاكل الهضم في استيقاظك من النوم أيضًا، في المقابل، فإن تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية قبل النوم من شأنه أن يسبب حرقة المعدة، والتي تؤثر بدورها على جودة النوم.

3. ارتفاع خطر الإصابة بالسكري

هل فكرت يومًا أن تناول الطعام قبل النوم من شأنه أن يرفع من خطر إصابتك بمرض السكري؟

السبب وراء ذلك يعود إلى ارتفاع مستويات السكر في الصباح في حال تناول أطعمة تسبب ذلك، أو انخفاض مستويات السكر في حال تناول أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة جدًا أو حتى النوم على معدة فارغة.

4. مشاكل في المعدة

من أهم أضرار الأكل قبل النوم هو المشاكل الهضمية التي تترافق معه هذه العادة، وأهمها حرقة المعدة وارتجاع المريئ.

السبب وراء ذلك يعود إلى أن عملية الهضم تكون قد بدأت، إلا أن الاستلقاء يعمل على دفع أحماض المعدة إلى أعلى مسببًا مشكلة حرقة المعدة، بالإضافة إلى عسر الهضم.

ما هي المدة المناسبة بين تناول الطعام والنوم؟

بعد أن تعرفت على أضرار الأكل قبل النوم، فأنت تتسائل الان على المدة المناسبة بين تناول الطعام والنوم.

يوصي الخبراء بأن يكون هناك ثلاث ساعات ما بين تناول الطعام والخلود إلى النوم، وذلك لأنه خلال هذا الوقت تكون عملية الهضم قد بدأت، كما يتم دفع الطعام المهضوم إلى منطقة الأمعاء الدقيقة مما يقلل من خطر المشكلات الهضمية المختلفة مثل عسر الهضم وحرقة المعدة.

المشكلة الرئيسة في موضوع تناول الطعام والنوم هو الاستلقاء الذي يؤدي إلى ارتفاع أحماض المعدة إلى الأعلى كما ذكرنا سابقًا.

لكن إن كنت ترغب بتناول الطعام قبل النوم فمن المهم الانتباه إلى نوعية الطعام المتناولة، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، والتركيز على الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات الصحية والبروتين.

المصدر: ويب طب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية