تسريب – هاتف جالكسي S21 ألترا قادم مع شاشة تسمح بدقة 2K مع تردد 120 هيرتز في نفس الوقت

سامسونج هي الشركة الأكثر ريادة في مجال شاشات الهواتف الذكية، ولن نبالغ إن قلنا أنها كذلك في مجال الشاشات بشكل عام! الشركة بالفعل تبيع شاشاتها بمبالغ كبيرة لأبل لتستخدمها في الآيفون! واليوم بدأت أولى التسريبات الموثوقة عن شاشة سلسلة جالكسي S21 وتحديدًا هاتف جالكسي S21 ألترا، والذي سيقدّم أرقامًا في غاية التميز.

هاتف جالكسي S21 ألترا قادم مع شاشة WQHD LTPO 120Hz

هاتف Galaxy S21 Ultra سيدعم تشغيل المحتوى بدقة تصل إلى 1440p (أي 2K تقريبًا) ومع نفس الوقت سيحافظ على نفس التردد السلس 120 هيرتز، وهذا بفضل تقنية LTPO الجديدة للشاشة، لكن من ناحية أخرى -وطبقًا لبعض التسريبات- فباقي هواتف سلسلة جالكسي S21 لن توفّر نفس الخاصية، وستتيح فقط 1080p/120Hz أو 1440p/60Hz.

أتى لنا هذا التسريب اليوم من المسرّب الشهير Ice Universe على تويتر، وهذا المسرّب قد ثبتت صحة كلامه في مرات عديدة سابقًا، وإلى جانب أنه أوضح أن شاشة جالكسي S21 ألترا ستقدّم دقة WQHD+ مع تردد 120 هيرتز إلا أنه قد سرّب معلومات إضافية أخرى.

كما ترى من الصورة، الهاتف سيأتي أيضًا مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل، وهو الذي يحمل الاسم HM3 الآن، ومن المتوقع أن يحل هذا المستشعر مشاكل التركيز التلقائي التي اشتهر بها جالكسي S20 ألترا، وهي واحدة من أكبر مشاكل هذا الهاتف.

أخيرًا، الهاتف وحسب التسريب سيدعم الشحن السريع بقدرة 45 واتّ، ولا نعلم بعد ما إذا كان هذا الشاحن سيتوفر مع الهاتف مباشرةً أو لا! أضف إلى ذلك أن الهاتف سيأتي تقريبًا بنفس قياسات وحواف الإصدار السابق.