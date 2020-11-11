ببجي موبايل تطلق وضع Metro Royale بالتعاون مع لعبة Metro Exodus الشهيرة

لا يُمكن لأي منّا أن ينكر مدى قوة ببجي موبايل في الوقت الحالي سواء كلعبة موبايل أو حتى كلعبة يلعبها لاعبين محترفين على أجهزة الكمبيوتر باستخدام برامج المحاكاة. اللعبة سابقًا قد تعاونت مع Godzilla وResident Evil 2 وحتى فرق الـK-Pop وفيلم Mission Impossible! وها هي اللعبة تُجري تعاونًا جديدًا في غاية القوة مع Metro Exodus لإطلاق وضع Metro Royale.

ببجي موبايل تطلق وضع Metro Royale

الوضع الآن وصل بالفعل للهواتف، ويتطلب منك تحديثًا يكلفك حوالي 500 ميجابايت من المتجر، ومن ثم وعند فتح اللعبة ستحتاج لتحميل 300-500 ميجابايت أخرى! بمجرد دخول اللعبة بعد التحديث ستجد أمامك خيار جديد باسم Metro Royale وبالضغط عليه سيتم نقلك لقسم رئيسي جديد داخل اللعبة والذي سيتيح لك التحكم في أسلحتك وشخصيتك قبل البدء في اللعب.

وضع Metro Royale في ببجي موبايل يعتمد على Lobby جديد منفصل عن الخاص باللعبة -والذي يتم دخوله كما شرحنا بالأعلى- ومن خلال هذا اللوبي سيكون بإمكانك أن تتسوق مزيدًا من الأسلحة، القنابل، الألغام.. إلخ، أي أننا أمام تجربة لعب جديدة كليًا، وفيما يلي نشارككم الفيديو الرسمي:

الوضع الجديد يشهد أيضًا إطلاق سلاح جديد باسم Tikhar Rifle، إلى جانب قاذف قنابل M203 ومزيد من الإضافات الجديدة التي ستكتشفها بنفسك، أما عن تجربة اللعب نفسها فلن تتم في الخرائط المعتادة، بل في خريطتين جديدتين مشتقتان من خريطة Erangel الرئيسية، وهذه الخرائط ستضم وحوش وشخصيات NPC مختلفة عليك بقتلها.

إلى جانب وضع Metro Royale الجديد فقد قامت PUBG قد بدأت بتوفير خيارات جديدة أثناء اللعب العادي، منها إمكانية رمي الأسلحة البيضاء -كالسكين- ومنها إمكانية نصب أفخاخ لإيقاف السيارات القادمة وكذلك إمكانية تحديد طريق السير على الخريطة. يُمكنك الآن تحميل التحديث من هنا على متجر بلاي، أو من هنا على متجر أبل.