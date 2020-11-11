الصين تطلق أول قطار ذاتي القيادة للخط الأحادي

طورت شركة مجموعة صناعة السكك الحديدية الصينية قطار الخط الأحادي ذاتي القيادة في مدينة ووهان مقاطعة هوبي بعد أن خضع للتجربة ليصبح أول خط اختبار “لقطار الخط الأحادي المعلق”.

و يبلغ طول خط الاختبار هذا 800 متراً وتوضع قطارات السكة الأحادية المعلقة على مسارات مدعومة بأعمدة فولاذية أو أسمنتية وتتسع لـ300 إلى 400 شخص في كل رحلة.

ويستطيع القطار تحمل ما يزيد عن 10 آلاف راكب في الساعة بمعدل نصف حجم استيعاب مترو الأنفاق ولكن بتكلفة أقل تبلغ ربع تكلفة المترو،ومن ناحية اخرى ف تمتلك المانيا واليابان قطارات الخط الأحادي المعلق أما الصين لديها 4 خطوط في مرحلة الاختبار.

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