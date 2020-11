هل ينقل البعوض فيروس كورونا ؟

الدكتورة لودميلا كاران، من المعهد المركزي لبحوث علم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك بروسيا، اعلنت أن الفيروس التاجي يموت في انواع البعوض الرئيسية خلال يوم واحد.

وأضافت في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، غالبية الفيروسات التي تنتقل بواسطة البعوض لا تسبب التهابات في الجهاز التنفسي.

وقالت، “أجريت في عام 2020 دراسة على أنواع البعوض الشائعة في الصين Aedes aegypti و Ae. Albopictus و Culex quinquefasciatus، حيث ظهر الفيروس التاجي المستجد، بهدف معرفة قدرتها على تكاثر الفيروس ونقله. وقد أظهرت نتائج الدراسة، عدم تكاثر الفيروس في جسم هذه الأنواع وموته في غضون 24 ساعة”.

وأضافت موضحة، معظم الفيروسات والبكتيريا التي يحملها البعوض تتكاثر في خلايا الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي والجهاز العصبي ، ولا تسبب أمراض الجهاز التنفسي ولا تنتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ المحمول بالهواء حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

