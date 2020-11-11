سوني تستعد لإطلاق PlayStation 5 بشكل رسمي

كشفت شركة سوني عن المزايا التي ستحصل عليها PlayStation 5 الجديدة التي ستطلق غداً الخميس 12 نوفمبر ،وأهم ما صرحت به الشركة أن الألعاب الجديدة لن يكون لها قيود جغرافية تتعلق بالبلدان لتمكن المستخدمين بتشغيل أي لعبة في أي بلد آخر.

وستطرح المنصة الجديدة بلون واحد ولا تنصح الشركة المستخدمين بشراء أقراص التخزين بعد شرائها لأنها ستنشر لاحقاً أقراص التخزين الداخلية والذواكر التي تتوافق مع المنصة فضلاً عن دعمها للتحكم بالألعاب عبر الحواسيب باستخدام الفأرة.

وتنصح الشركة استعمال سماعات تدعم تقنية Tempest 3D AudioTech لأن ألعابها ستوفر شعولاً أكثر واقعية للأصوات من خلال تقنيات الصوت ثلاثية الأبعاد كما أن المنصة ستكون قابلة لتشغيل ألعاب النموذج الرابع والثالث والثاني من منصات PlayStation.

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