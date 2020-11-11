أكثر 8 أفلام رعبًا خلال العقد الأخير

على الرغم من المشاهدة المخيفة؛ إلا أن أفلام الرعب تحظى بشعبية واسعة لأنها تاخذ المشاهد إلى عالم آخر ومختلف وتضيف تشويقًا نفسيًا.

إليكم أكثر ثمانية أفلام رعبًا في العقد الأخير بحسب موقع techradar :

فيلم Get Out:

فيلم أمريكي صدر عام 2017 يتكون من ثلاثة أجزاء، تدور قصة الفيلم حول شاب أمريكي من أصل أفريقي يهوى التصوير، يذهب في زيارة إلى والديّ صديقته ذات البشرة البيضاء في عطلة نهاية الأسبوع، يقلق “كريس” في بداية الأمر بشأن طريقة استقبال والديّ روز له؛ وذلك لكونها لم تخبرهم أنه ذو بشرة سمراء، ولكن مع تقدم عطلة نهاية الأسبوع، تقوده سلسلة من الاكتشافات المزعجة والمرعبة إلى حقيقة لم يكن يتخيلها أبدًا.

فيلم US:

صدر عام 2019 للمخرج جوردان بيل، تدور أحداثه حول عائلة “ويلسون” التي تذهب لقضاء عطلة، وفي إحدى الليالي يقتحم أربعة أشخاص مكان إقامتهم، هؤلاء الأشخاص هم قرناء لهم يشبهونهم في كل شيء، ويريدون الانتقام منهم.

فيلم A Quiet Place:

ماذا لو كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن للوحوش أن تصطادك بها هي إذا سمعوك؟ عائلة تسكن في مزرعة يعيش أفرادها في عزلة، وعليهم النجاة من هذه الوحوش التي تصطاد الضحايا من خلال أصواتهم.

فيلم The Invisible Man:

صدر عام 2020 ويروي قصة فتاة تتلقى خبر انتحار صديقها السابق وتحاول المضي قدمًا، إلا أنها تكتشف أنها مطاردة من قِبله وقد يكون حيًا.

فيلم Train to Busan:

فيلم كوري جنوبي صدر عام 2016، من أفضل أفلام الزومبي، ويحكي حكاية رجل انفصل عن زوجته ويعيش مع والدته وابنته، وذات يوم يصطحب ابنته في قطار اتضح أن فتاة دخلته وهي مصابة بفيروس انتشر في البلاد يحول البشر إلى “زومبي”.

فيلم Don’t Breathe:

فتاة تُدعى “روكي” تحاول هي واثنان من أصدقائها القيام بعملية سرقة لبيت رجل ضرير، معتقدين أنها ستكون جريمة لا تشوبها شائبة، لكنهم لا يعلمون أنهم ذهبوا ليسرقوا قاتلاً متسلسلاً.

فيلم The Conjuring:

زوجان يعملان في مجال التحقيق في الظواهر الخارقة للطبيعة، وتطلب إحدى العائلات مساعدتهما؛ حيث تتعرض للترهيب من قبل بعض القوى في مزرعتها، ويقومان بالتحقيق في أكثر الحالات رعبًا في حياتهما.

فيلم Raw:

فيلم فرنسي يحكي قصة طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، ولدت لعائلة نباتية لا تأكل اللحوم؛ لكنها تريد أن تصبح مميزة في هذه العائلة وتبدأ في تناول اللحم النيئ ثم تزداد رغبتها في أكل اللحوم لتتحول إلى آكلة لحوم بشر.

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