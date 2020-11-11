أجمل عشر دول في العالم.. الماء والخضرة

كشف موقع “وورلد أطلس” الشهير عن قائمة أجمل الدول في العالم لمحبي السفر خلال العطلة لقضاء أوقات ممتعة.

سويسرا:

من المناظر المذهلة لجبل ماترهورن إلى البحيرات الهادئة والشلالات الرائعة، توفر سويسرا مشاهد آسرة، وتعد قرية موركوت على ضفاف البحيرة من أجمل المشاهد في البلاد بالإضافة إلى العاصمة زيورخ، وإذا أردت الانغماس في جمالها خذ جولة في القطار الجبلي أو المشي لمسافات طويلة في سلاسل الجبال.

نيوزيلندا:

دولة مليئة بالجبال الشاهقة والغابات والشلالات، وبحيرة تيكابو الجذابة ذات اللون الأرجواني والوردي، الإبحار في مضيق ميلفورد ساوند يوفر إطلالات رائعة، أما مدنها تتميز بالهندسة المعمارية الجميلة.

إيرلندا:

تعد واحدة من أكثر المناطق الريفية الخلابة في العالم، فيها بعض المعالم السياحية التي لا تُنسى، الانطلاق في رحلة بحرية حول حلقة كيري سيوفر مشاهد طبيعية وقرى ساحرة في البلاد، أما العاصمة دبلن فتضم شارعًا مرصوفًا بالحصى.

جنوب إفريقيا:

توصف بلاد البافانا بافانا بأنها واحدة من أفضل وجهات السفاري الإفريقية، حيث يتدفق السياح إلى البلاد بحثًا عن رؤية الحيوانات البرية والاستمتاع بجمالها الطبيعي.

الصين:

هي رابع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، تحتوي على العديد من المناظر الطبيعية الخلابة والأكثر تنوعًا في هذا الكوكب، فيها أيضًا سلاسل جبال غامضة، أما سور الصين العظيم فيجلب 10 ملايين سائح سنويًا.

البرازيل:

الشلالات الضخمة والبحيرات الزرقاء الصافية والغابات جعلتها واحدة من أجمل الدول في العالم، حيث يأتي إليها ملايين السياح سنويًا، مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو ينبضان بالحياة وفيهما معالم تاريخية بارزة.

إيطاليا:

تشتهر إيطاليا بالمعالم القديمة والتلال المنحدرة ، وهو وجهة سفر شهيرة يأتيها السياح من كل حدبٍ وصوب، وتضم بعض المواقع المنصفة من ضمن الأكثر تصويرًا في العالم مثل الآثار الرومانية، أضف إلى ذلك أن الطعام الإيطالي هو الأشهر في العالم.

الهند:

يمتد جمال الهند إلى ما هو أبعد من تاج محل، فهي موطن للكثير من المناظر الطبيعية الخلابة، سلاسل جبال مغطاة بالثلوج وتضم البلاد العديد من المتنزهات الكبيرة فيها الحيوانات مثل النمور والفيلة.

كندا:

تمتلئ مقاطعات وأقاليم كندا بالمناظر الخلابة من قمم الجبال وشواطئ البحيرات مثل بحيرة لويس التي يطلق عليها “جنة الأرض” وهي واحدة من أكثر المناطق التي تم تصويرها في كندا، كما يتوافد المسافرون على شلالات نياجرا وجزيرة الأمير إدوارد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية