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مغامر هندي يخاطر بحياته ليدخل موسوعة غينيس.. شاهد

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية قام المغامر الهندي شيفام سينغ بمغامرة خطرة كادت أن تودي بحياته.

حيث قام الضابط الهندي العامل في فريق الدراجات النارية في الجيش بتنفيذ المغامرة في مدينة بنغالور الهندية، وذلك من خلال اقتحام نفقٍ محاط بالنيران من جانبيه على دراجته النارية مرتدياً ملابس مقاومة للحرائق مصممة لرجال الإطفاء بهدف تحطيم الرقم القياسي لأطول رحلة في نفق ناري.

لكنّ تعطل دراجته خلال سيره في النفق أدى لإصابته بجروحٍ وحروق خطيرة، حيث خرج من النفق على الأقدام بعدما قطع مسافة 127 مترا ليقوم زملاؤه بإطفاء النيران التي شبت في جسده، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

يذكر أنّ المغامر الهندي نجح رغم إصابته بتحطيم الرقم القياسي لأطول رحلة في نفق الناري الذي سجله مغامران من جنوب أفريقيا نجحا في قطع مسافة 120.7 متر في العام 2014.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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