“بوش” تطلق شاشة للدراجات تعرض بيانات الهاتف الذكي

أطلقت شركة بوش الألمانية شاشة مقسمة للدراجات النارية أطلقت عليها TFT.

وجاءت الشاشة الجديدة مشابهة للشاشات الموجودة في السيارات، وسيبلغ حجمها 10.25 بوصة، وستزود بتقنية Integrated Connectivity Cluster.

ومن خلال الشاشة الجديدة سيكون قائد الدراجة قادراً على عرض محتويات هاتفه الذكي عليها من خلال تقنية دمج الهاتف الذكي MySpin.

وستظهر الشاشة الجديدة بيانات القيادة في نطاق رؤية السائق الذي يمكنه التحكم في نوعية المحتويات التي تعرضها، بالإضافة لمواءمة المحتويات التي تظهر المعلومات المهمة كالسرعة والرسائل التحذيرية من تطبيقات الهاتف الذكي بشكل تلقائي.

يذكر أنّ الإصدار الجديد من دراجة بي إم دبليو R1235RT سيشهد الظهور الأول لشاشة TFT الجديدة.

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