كورونا والرومانسية.. مُسن يعزف لزوجته المصابة تحت نافذتها

في إطار سعيه لمساعدة زوجته المصابة بفيروس كورونا على مجابهة المرض قام المُسن الإيطالي بوزيني البالغ من العمر 81 عاماً بعزف ألحان رومانسية من تحت نافذتها.

وطلب بوزيني من الممرضين في مستشفى كاستل سان جيوفاني الواقع في مدينة بياشينسا شمالي إيطاليا السماح له بالدخول لبهو المستشفى، والجلوس أسفل نافذة محبوبته ليعزف لها الألحان التي تحبها.

وبمجرد حصوله على الموافقة دخل بوزيني بهو المستشفى حاملاً معه آلة الأكورديون وجلس على كرسيٍ مرتدياً الكمامة وقبعة بلاستيكية وقام بعزف مقطوعات رومانسية سمعتها زوجته التي كانت تقف خلف النافذة.

وقام أحد الممرضين بتصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي مقطع الفيديو المصور بإعجاب الكثير من الناس الذين أثنوا على حب بوزيني لزوجته وإخلاصه لها، وسعيه للرفع من معنوياتها في مواجهة فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية