زياد برجي يتصدر اليوتيوب بأغنية “الحب ضيعني”

طرح الفنان اللبناني زياد برجي من خلال قناته الرسمية على موقع يوتيوب وكافة الإذاعات والمحطات المصرية أغنيته الجديدة الحب ضيعني.

وقال زياد برجي إنّه أطلق أغنيته الجديدة باللهجة المصرية كعربون شكر للشعب المصري بعدما لاقت أغنية شو حلو نجاحاً لافتاً في مصر.

وتمكن برجي من تصدر التوب تريندنغ على يوتيوب بعد إطلاق الأغنية بعدة ساعات، حيث حققت الأغنية منذ طرحها يوم 4 نوفمبر الجاري أكثر من مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة لدخولها ضمن عدة قوائم لأفضل الأغاني العربية على تطبيق أنغامي.

وأغنية الحب ضيعني من كلمات أمير تيما، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

يذكر أنّ الفنان اللبناني أنهى مؤخراً تصوير مشاهده في نسونجي بالحلال، ويقوم حالياً بتصوير فيلم ولا غلطة رفقة الفنانة جيسي عبده.

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