خبر سار للإيجابيين.. تدهور الذاكرة بعيد عنكم

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة نورث ويسترن الأمريكية ونُشرت في دورية سيكولوجيكال ساينس أنّ الأشخاص الإيجابيين أقل عرضة لتدهور الذاكرة مع التقدم في العمر.

وقام الباحثون بفحص الصلة بين التأثير الإيجابي وتدهور الذاكرة آخذين بعين الاعتبار السن، الجنس، التعليم، الاكتئاب، التأثير السلبي، والانبساط.

وقال الباحثون إنّ ذاكرة الإنسان تتراجع بشكل عام مع التقدم في العمر، لكنّ هذا التراجع يكون طفيفاً لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من التأثير الإيجابي.

وأشار العلماء إلى أنّ الذاكرة تراجعت لدى الأشخاص الإيجابيين بشكل بسيط خلال عقدٍ كاملٍ مقارنة بالأشخاص غير الإيجابيين.

وأكدّ العلماء أنّ هذه الدراسة تُشكل إضافة مهمة للدراسات السابقة التي تحدثت عن دور التأثير الإيجابي في الشيخوخة الصحية.

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