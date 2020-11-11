Razer تطلق حاسوباً لرجال الأعمال.. إليك مواصفاته

كشفت شركة Razer الأمريكية عن حاسوب جديد مخصص لرجال الأعمال أطلقت عليه Razer Book13.

وجاء الجهاز الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين بوزن 1.3 كغ وسماكة 15 ملم، ووضع شعار الشركة الأمريكية على واجهته الخلفية.

وسيعمل الحاسوب المخصص لرجال الأعمال بمعالج Core i5-1135G7 من إنتل.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 13 بوصة ودقة عرض 1200*1920 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية قوية، لوحة مفاتيح RGB مزودة بإضاءة داخلية لتسهيل الطباعة والعمل في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة، منفذ HDMI2، منفذ 3.5 للسماعات، منفذ USB-C، ومنفذ Thunderbolt4.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستوفر نسخة مطورة من هذا الحاسوب ستأتي بشاشة بدقة عرض 2400*3840 بيكسل، ومعالج Core i7-1165G7، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغا بايت.

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