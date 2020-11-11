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أبل تطلق أول جهاز Mac Book مزود برقاقة M1

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن أول جهاز Mac Book مزود برقاقة M1 أطلقت عليه Mac Book13.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج ثماني النوى مزود برقاقة M1 التي تجلب تقنية محرك Neural Engine التي تدعم التعلم الآلي في الجهاز بأداء فائق السرعة.

وزودت الشركة الأمريكية الجهاز الجديد بشاشة مقاس 13 بوصة بدقة عرض 8K، وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة تتراوح ما بين 256 غيغا بايت و2 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 أو 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية قوية تجعله يعمل لمدة 20 ساعة، ومنفذي USB-C، وميزة دعم USB4، Thunderbolt4، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بتكلفة مرتفعة تصل إلى 1299 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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