تقرير – لن نرى هاتف ايفون SE جديد في 2021

هاتف ايفون SE إصدار 2020 هو الجيل الثاني من هاتف ايفون SE ، وهو بالنسبة للكثيرين صفقة رابحة مع السعر الأرخص والمعالج القوي لكن يبدو أننا لن نرى إصداراً جديداً منه في عام 2021 المقبل.

وفقاً للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo كما نقل عنه موقع TechRadar فإن من غير المتوقع أن تقوم ابل بالإعلان عن هاتف ايفون SE خلال النصف الأول من عام 2021 كما فعلت في العام الجاري.

أما النصف الثاني من عام 2021 فسوف يكون مخصصاً لهواتف ايفون 13 والتي أيضاً وفقاً لتوقعات نفس المحلل سوف تأتي بأربعة إصدارات مختلفة مثل سلسلة هواتف ايفون 12.

جدير بالذكر أن أول هاتف ايفون SE ظهر في عام 2016 ثم مرت أربعة سنوات كاملة وأعلنت ابل عن الجيل الثاني في عام 2020 ، لذا قد تمر عدة سنوات أخرى قبل أن تفكر ابل مجدداً في طرح نسخة جديدة من الايفون الأرخص ثمناً وفي ظل استمرار وجود إصدارات الايفون الأقدم بأسعار أرخص.

الهدف الأساسي من إطلاق هاتف ايفون SE هو تشجيع مالكي هواتف الايفون القديمة على الترقية لإصدار أحدث دون أن يتكبدوا عناء فارق سعر كبير.

هاتف ايفون SE إصدار 2020 يحمل نفس تصميم وكاميرا ايفون 8 لكن مع معالج A13 الموجود في سلسلة ايفون 11 ويبلغ قياس شاشته 4.7 إنش. إذا كنت من هواة الأحجام الصغيرة يمكنك اقتناء هاتف ايفون 12 ميني الجديد.