ميدياتك تطلق معالج Dimensity 700 بدقة 7nm، دعم 5G وتردد 90 هيرتز

ميدياتك مستمرة في توسيع خطوط إنتاجها لتغطي كافة الفئات السعرية، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن الشركة الصينية تعد الآن من أهم اللاعبين في سوق معالجات أندرويد ومن أهم منافسي كوالكوم في الفئة المنخفضة والفئة المتوسطة، واليوم ميدياتك تطلق معالج Dimensity 700 بدقة 7 نانومتر، دعم 5G ودعم تردد 90 هيرتز وخصائص أخرى عديدة.. لنتعرف عليه.

ميدياتك تطلق معالج Dimensity 700 للفئة المتوسطة

المعالج الجديد يأتي مع دقة تصنيع 7 نانومتر مع دعم شبكات الجيل الخامس، وهي إضافة مميزة نظرًا لأن هواتف الجيل الخامس منخفضة السعر تجذب المستخدمين بقوة، المعالج يأتي ضمن سلسلة Dimensity وهي سلسلة جديدة نسبيًا، وهي وبكل تأكيد أفضل من سلسلة Helio.

يأتي المعالج الجديد مع ثمان أنوية، منهم إثنين بتردد 2.2 جيجاهيرتز وهي الأنوية الرئيسية، وهي من نوع كورتيكس A76، أما الأنوية الأخرى فهي موفرة للطاقة لتعمل أثناء المهام البسيطة وهي بتردد 2.0 جيجاهيرتز ومن نوع كورتيكس A55، أضف إلى ذلك وجود المعالج الرسومي المميز Mali-G57 MC2 للألعاب، وهو بتردد 950 ميجاهيرتز.

المعالج الجديد سيدعم شبكات الجيل الخامس ويقدم خاصية في غاية الأهمية وهي دعم شبكات الجيل الخامس على بطاقتي SIM في نفس الوقت، كما أنه يقدّم خاصية UltraSave لتوفير الطاقة مع سرعة تحميل تصل إلى 2.77 جيجابيتس، أضف إلى ذلك دعم المعالج لذواكر تصل إلى 12 جيجابايت، وتقنية UFS 2.2 للتخزين.

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المعالج الجديد سيدعم شاشات بتردد يصل إلى 90 هيرتز وبدقة تصل إلى FHD+ مع دعم تصوير الفيديو بدقة 1080p، هذا بينما يدعم معالج Dimensity 700 أيضًا شبكات واي-فاي 5 القديمة إلى جانب بلوتوث 5.1 وعدد كبير من الخواص الأخرى.