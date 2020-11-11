الأطفال بريئون من انتشار كورونا

أكدّت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة أوكسفورد وكلية لندن للصحة والطب أنّ العيش مع الأطفال لا يزيد من احتمال الإصابة بفيروس كورونا.

وشملت الدراسة 9 ملايين بالغ تقل أعمارهم عن 65 عاماً عاشوا مع أطفال بعمر 11 عاما وما دون، وتمت مقارنتهم مع بالغين عاشوا بدون أطفال أو مع أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاماً.

وقال الباحثون إنّ معدل دخول الأشخاص الذين عاشوا مع الأطفال كان مشابهاً لمعدل دخول الأشخاص الذين لم يعيشوا معهم، بالإضافة لأنّ العيش مع الأطفال ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بفيروس كورونا.

وأشار الباحثون إلى أنّ الأشخاص الذين عاشوا مع أطفال بسن 12 إلى 18 عاماً كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض كورونا الشديدة.

وأكدّ العلماء أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على خطورة العدوى التي يسببها الأطفال البالغين، ومدى أمان وجود الأطفال في المدارس خلال فترة الوباء.

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