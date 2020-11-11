صابر الرباعي يختتم حفلات مهرجان الموسيقى العربية

أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي حفلاً فنياً اختتم من خلاله حفلات الدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بشكلٍ سنوي.

وبدأ الفنان التونسي الحفلة التي أقيمت على مسرح النافورة المكشوف بساحة الأوبرا بأغنية يا أغلى ما عندي، قبل أن يقدم وصلة غنائية استمرت لأكثر من ساعتين، غنى خلالها باقة من أجمل أغانيه كأغنية يا عسل، طول حياتي، شارع الغرام، أجمل نساء الدنيا وغيرها من الأغاني.

بالإضافة لإحيائه ذكرى الفنانة وردة الجزائرية من خلال غنائه لبعض أغانيها كأغنية خليك هنا، اسمعوني، حرمت أحبك، وعلى عيني.

وشهد الحفل توزيع جوائز المهرجان في الغناء العربي للمحترفين والشبان والأطفال، وذوي القدرات الخاصة.

يذكر أنّ النسخة 29 من المهرجان أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشهدت مشاركة 93 فناناً وعازفاً من 5 دول.

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