معلومات مهمة عليك معرفتها قبل شراء آيفون 12

أطلقت شركة أبل الأمريكية سلسلة هواتفها الجديد آيفون 12 التي جاءت بدعم شبكات اتصال الجيل الخامس لأول مرة في هواتف الشركة، وقبل أن تفكر في شراء آيفون جديد إليك هذه المعلومات المهمة:

ابحث عن النسخة المناسبة لك

أضافت أبل هذا العام نسخة Mini إلى السلسلة ليصبح عدد النسخ التي أطلقتها 4 بدلًا من 3 كما في العام الماضي، والهدف هو منح المستخدمين خيارات أكثر تنوعًا، فنسخة Mini هي الأصغر حجمًا بمقاس 5.4 بوصة وأقل تكلفة إذ يبلغ ثمنه 700 دولار، وهناك إصداران مقاس 6.4 بوصة وهما آيفون 12 و 12 برو، أما الهاتف العملاق آيفون 12 برو ماكس فجاء بمقاس 6.7 بوصة ويبدأ ثمنه من 1100 دولار، ورغم هذه الاختلافات إلا أن جميع الأجهزة تتميز بنفس المواصفات الأساسية مثل شاشات من نوع OLED والمعالج الأحدث A14.

التصميم

لم يطرأ تغيير كبير على تصميم الهواتف هذا العام، حيث جاءت بنفس الهيكل والواجهة الأمامية والخلفية، مع تغيير بسيط في الإطار ذو التصميم المسطح الذي يعيد إلى أذهاننا تصميم آيفون 4 و 5، ورغم ذلك عملت الشركة على تطوير الشاشة وجعلتها أكثر متانة بإضافة ذرات من السيراميك إلى زجاج غوريلا غلاس وهي مقاومة للكسر أفضل 4 مرات من الإصدارات السابقة، ومن الجدير بالذكر أن النسخ الأربعة مقاومة للماء حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة.

ملحقات الهاتف

صدمت شركة أبل زبائنها في سلسلة هواتفها الجديدة، حيث ألغت الشاحن والسماعات السلكية واكتفت بوضع وصلة الشحن بمنفذ USB-C إلى Lightning وعللت الشركة قرارها بأنه من أجل البيئة، ولهذا سيكون لزامًا على المستخدمين شراء الشاحن بشكل منفصل، جدير بالذكر أن أبل كانت قد ألغت سابقًا منفذ 3.5 ملم للسماعات الخارجية، وبصمة الإصبع.

ماذا عن الضمان؟

دائمًا ما ينصح بشراء الهواتف الرائدة من المتاجر الرسمية للشركة أو الوكلاء المعتمدين وذلك لضمان الحصول على الضمانة المجانية المقدمة لمدة سنة، التي تشمل أي خلل أو عيب في مواد تصنيع الهاتف، لكنها لا تشمل أي عطل يحدث بسبب المستخدم كالكسور والخدوش وأعطال البطارية والأعطال الناتجة عن الحوادث مثل التبلل والحريق، أما إذا قمت بشراء الأجهزة من تاجرٍ أو مستوردٍ غير معتمدٍ من أبل، فالشركة لا تمنحك الضمان الخاص بها وعليك الرجوع إلى التاجر أو البائع الذي اشتريت منه الجهاز، كما طرحت الشركة خدمة Applecare+ وهي كفالة مدفوعة تغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، حيث يمكنك إصلاح الجهاز مرتين خلال سنتين.

لا تتسرع بالتحديث عن الجيل الماضي

إذا كنت تملك أحد أجهزة عائلة آيفون 11، فمن الأفضل ألا تتجه إلى تجديد هاتفك إلى الجيل الجديد، الأجهزة الجديدة حافظت على نفس شكل الواجهة من الأمام مع النوتش العريض، والكاميرات حظيت بتحديثات طفيفة وإضافة حساس LiDAR لنسختي برو وبرو ماكس، علماً أن كاميرا آيفون 11 جيدة جداً، أما بالنسبة للشاشة، فلم يتم إضافة سرعة تحديث عالية 90 أو 120 هيرتز مثل هواتف شركات أخرى، وتمسّكت الشركة بدعم 60 هيرتز فقط، الأجهزة الجديدة ممتازة لكنّها لم تقدّم نقلة نوعية عن أجهزة العام الماضي لتستحق الترقية، باستثناء دعم خدمة شبكات الجيل الخامس 5G، التي سوّقت لها الشركة كثيراً، لكن هذه التقنية تتوفر بشكل محدود في الشرق الأوسط. فإذا كنت من حاملي آيفون 11 فعليك التفكير مرتين قبل التجديد لأن الأمر لا يستحق كثيراً.

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