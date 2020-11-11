“الإغلاق العام” أكثر الكلمات استخداماً في العام 2020

اختار المعجم البريطاني الواسع الانتشار لقاموس اللغة الإنجليزية (كولينز) كلمة Lockdown (الإغلاق العام) كأكثر الكلمات استخداماً في العام 2020.

وقال خبراء القاموس إنّ الناس استخدموا الكلمة في أكثر من 250 ألف مناسبة خلال العام 2020 مقابل استخدامها 4000 مرة في العام الماضي.

وأشار خبراء القاموس إلى أنَّ كلمة الإغلاق العام تعني نظام الإغلاق، وإجراءات الاحتواء التقليدية التي اتخذتها السلطات في كافة أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الخبراء إنّ كلمة Lockdown وحدّت العالم حيث اضطرت الحكومات لفرض الحظر على مليارات البشر لاحتواء فيروس كورونا، ولمنع انهيار الأنظمة الصحية.

يذكر أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال أكتوبر دفعت العديد من الدول لفرض الإغلاق مجدداً للحد من الإصابات.

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