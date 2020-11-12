دراسة تربط الأسبرين بتحسن حالات الإصابة بكورونا

أجرت جمعية أبحاث التخدير الدولية دراسة حول ارتباط عقار “الأسبرين” بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وما إذا كان من المفيد تناوله.

وقالت الدراسة إن المرض مرتبط أيضا بحالات تخثر الدم وزيادة مخاطر الجلطات خصوصا عند المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وتعتبر أول دراسة تقيم استخدام العقار، وارتباطه بالتنفس الاصطناعي والإدخال إلى وحدة العناية المركزة، أو الوفاة داخل المستشفى

وتمت مراقبة مرضى في عدد من المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بين آذار/ مارس، وتموز/ يوليو لمعرفة الحاجة إلى التنفس الاصطناعي، والعناية المركزة، والوفاة، وحساب نسب المخاطر المعدلة لنتائج الدراسة.

وتناول 23% من المرضى المشاركين في الدراسة جرعة يومية من الأسبرين خلال الـ 24 ساعة الأولى لإدخالهم المستشفى.

وقال القائمون على الدراسة إن المرضى الذين تناولوا العقار كانوا أقل عرضة للحاجة إلى التنفس الاصطناعي، أو الإدخال إلى العناية المركزة، وأقل عرضة للوفاة بكوفيد-19 أثناء وجودهم في المستشفى.

المصدر- العربي 21

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