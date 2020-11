الحازوقة المستمرة قد تكون علامة تحذيرية لخطر في «صحة القلب»

نوبات القلب هي حالات طوارئ طبية خطيرة لا يريد أحد أن يمر بها. ومن أهم الطرق لتقليل هذه التجربة معرفة العلامات التحذيرية المخفية في الجسم، والتي تشير إلى أن شيئا ما ليس على ما يرام.

وتندرج النوبات القلبية تحت مظلة أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، والتي تشير عموما إلى الحالات التي تشمل الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة. ويحدث إقفار عضلة القلب عندما ينخفض ​​تدفق الدم إلى القلب، ما يمنع عضلة القلب من تلقي ما يكفي من الأكسجين. وقد تشير المعاناة من الفواق المستمر الحازوقة المستمرة إلى احتمال التعرض لخطر الإصابة بهذه الحالة الصحية الخطيرة.

وليست كل علامات النوبة القلبية هي ألم الصدر أو الكتف أو الفك. ففي كثير من الأحيان، يمكن أن تكون أقل وضوحا بما في ذلك الإصابة بالفواق.

وقد يكون الفواق المستمر أو المستعصي من أولى علامات تلف عضلة القلب أو النوبة القلبية.

وهذه حقيقة غير معروفة حول الفواق المزعج، لذلك يجب على الشخص بالتأكيد إخطار طبيبه العام إذا كان يواجه مشكلة كبيرة.

والفواق المستمر بشكل عام يعني الفواق لعدة أيام أو أسابيع بحيث لا يبدو أنه يختفي.

تحقق الباحثون خلال الدراسة من الفواق كعلامة على نقص تروية عضلة القلب المزمنة. وأشارت النتائج إلى أن: "إقفار عضلة القلب المزمن غالبا ما يكون له تاريخ نموذجي إلى حد ما، ولكن يمكن للمرضى أن يصابوا بألم غير نمطي في الصدر يُشار إلى مكان أقل شيوعا مثل الفك أو المعدة أو الظهر. وأحيانا يصف المرضى أعراضا لا تُعزا عادة إلى أمراض القلب، مثل عسر الهضم أو الشعور بالبرد، في ظل وجود أو عدم وجود ألم في الصدر".

وتصف هذه الدراسة عارضين غير عاديين لنقص تروية عضلة القلب في المرضى الذين كانت أعراضهم الرئيسية: الأول هو الفواق المستعصي على الحل على مدى شهور، والثاني الفواق المستمر الناتج عن المجهود. وكلاهما وصف أيضا ألما غير نمطي في الصدر”.

ويقول الدكتور جوشوا دافنبورت، طبيب الطوارئ، إن الفواق لا ينتج عادة عن شيء خطير مثل النوبة القلبية دون أن يعاني الشخص من أعراض أخرى مقلقة.

وأضاف أن الفواق كعلامة تحذير من نوبة قلبية “استثناء وأمر نادر جدا”.

أما عن سبب تسبب مشكلة في القلب في حدوث الفواق، فيقول الدكتور دافنبورت إنه عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الأكسجين بسبب قلة تدفق الدم عبر الشريان المصاب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج أعصاب الحجاب الحاجز، عضلة التنفس الواقعة أسفل القلب.

وأشار الدكتور ديفيد جونسون، أستاذ الطب في مدرسة إيسترن فيرجينيا الطبية في نورفولك، إلى أن سبب الفواق هو تقلص متقطع في الحجاب الحاجز، عادة في الجانب الأيسر.

وأضاف: “إن الأسباب الأكثر شيوعا لتهيج الأعصاب الموصلة إلى الحجاب الحاجز والتسبب في الفواق هي انتفاخ المعدة. وتشمل الأسباب الأخرى شرب الكحول أو تناول الكثير من الصودا أو مضغ العلكة أو التدخين”.

وتحدث الحازوقة أو الفواق، عندما يواجه الحجاب الحاجز والجهاز التنفسي تشنجا مفاجئا لا إراديا. ويؤدي هذا إلى انتفاخ المعدة وبالتالي حدوث الفواق. وعادة ما يستمر الفواق لفترة وجيزة وليس هناك داع للقلق.

ومع ذلك، عندما تستمر الحازوقة لفترة طويلة أو تخرج عن المألوف، فقد تكون هناك مشكلة صحية خطيرة كامنة.

