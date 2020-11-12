تحذير هام – خدمة صور جوجل Google Photos لن تقدم لك سعة تخزين غير محدودة بداية من يونيو 2021

خدمة صور جوجل Google Photos هي خدمة أطلقتها جوجل منذ عام 2015 من أجل السماح للمستخدمين بتخزين مقاطع الفيديو والصور الخاصة بهم سحابياً على الإنترنت بجودة عالية مع “مساحة تخزين غير محدودة” إلا أن ذلك سوف يتغير مستقبلاً.

لن يكون هناك مساحة تخزين غير محدودة!

أرسلت جوجل تنويهاً عبر البريد الإلكتروني لكل المستخدمين بشأن التغييرات التي تنوي إجرائها على خدمة صور جوجل Google Photos خلال الأشهر القادمة.

وفقاً لما أعلنته جوجل فإنه ابتداءً من يوم 1 يونيو 2021 القادم لن تكون هناك سعة تخزين غير محدودة للصور ومقاطع الفيديو بل فقط سيكون لديك 15 جيجابايت لحسابك ككل شاملة الصور والفيديو والبريد والملفات الأخرى.

سيبدأ احتساب الخمسة عشر 15 جيجابايت الخاصة بك ابتداءً من هذا التاريخ، ولن يتم احتساب الصور والفيديو الموجودة بالفعل على حسابك ضمنها قبل هذا التاريخ.

ماذا عن صوري ومقاطع الفيديو الخاصة بي المرفوعة على جوجل؟

كلها في الأمان ولن يتم المساس بها. قرار جوجل الأخير يعني بعبارات أبسط وتوضيح أكثر، أنك سوف تستمع برفع ما تشاء من الصور والفيديو بغض النظر عن المساحة التي تشغلها ودون أي قلق حيال حذفها.

فقط بعد يوم 1 يونيو 2021 ستصبح المساحة المتاحة لك لرفع ملفات جديدة 15 جيجابايت فقط أي لن تكون هناك مساحة تخزين غير محدودة بعدها، وسوف تبقى الصور ومقاطع الفيديو القديمة على حالها دون أن يتم حذفها أو تحتسب ضمن مساحة التخزين الجديدة.

مالكو هواتف جوجل بكسل من جوجل سوف يتم استثناؤهم من هذا القرار، أي أنهم سوف يتمتعون بخدمة التخزين غير المحدودة حتى بعد التاريخ المقرر.

المزيد من التغييرات القادمة

جوجل أيضاً ذكرت أنها سوف تقوم بمسح كل المحتوى الموجود على الحسابات الغير نشطة خلال آخر 24 شهر، فإذا كان لديك حساب قديم تأكد من تسجيل الدخول عليه بين الحين والآخر.

جوجل كذلك وعدت بتقديم أدوات جديدة للمستخدمين من أجل تسهيل إدارة السعة التخزينية ومعرفة السعة المستهلكة والمتبقية وكذلك حذف الصور الغير ضرورية كالصور المهتزة أو لقطات الشاشة.

هذه الإجراءات الجديدة ربما قد تدفع المستخدمين من أجل الاشتراك في باقات التخزين السحابية المدفوعة التي تقدمها جوجل عبر خدمة جوجل ون Google One والتي تبدأ من 1.99 دولار أمريكي شهرياً في مقابل 100 جيجابايت وتزيد بزيادة المساحة.